HORI dévoile de nouveaux accessoires aux couleurs de Pokémon

Fabriquant de manettes et autres accessoires en tout genre, le constructeur HORI vient de dévoiler une nouvelle série de manettes, casques et autres sacoches basés sur la mascotte Pikachu (mais aussi Evoli). Nous vous laissons découvrir le tout en image ci-dessous, et attendons impatiemment que les revendeurs ouvrent les précommandes pour ces accessoires.

Aucune précision à l'heure actuelle sur le prix des accessoires, ni de la technologie embarquée dans les manettes. Il nous faudra faire preuve d'encore un peu de patience, et consulter régulièrement le site officiel du constructeur.