Hori présente sa manette adaptative "pour tous" conçue pour la Nintendo Switch

A la façon de la "manette adaptative" de la Xbox qui permet à tous les joueurs de s'amuser aux jeux vidéo, Hori vient de lancer au Japon son "contrôleur d'accessibilité" pour la Nintendo Switch. L'idée c'est de permettre à tout le monde de s'amuser avec les jeux vidéo, que l'on soit dans une situation de handicap ou même atteint de troubles sévères... En pratique il s'agit d'une manette spéciale dont l'interface possède de nombreux boutons et permet d'enregistrer près de six configurations différentes sachant qu'elle inclut de nombreuses entrées permettant de brancher différentes manettes et accessoires afin de s'adapter aux situations les plus diverses.

Sous licence officielle Nintendo, cette manette spéciale nommée Hori Flex n'est pour l'instant disponible qu'au Japon au prix de 230$ (un peu moins de 200€) ce qui est un peu cher. Cela reste en tout cas une bonne initiative pour nous réunir tous autour de notre passion commune. En attendant d'avoir d 'autres infos, notamment sur son arrivée en Europe, retrouvez des images de ce pad spécial sur cette page.

Source : Blogspot