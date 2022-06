Horgihugh and Friends - Le shoot'em up mignon mais exigeant est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quêtes d'un shoot'em up au look bien rétro, vous pouvez dès à présent vous pencher sur la sortie de Horgihugh and Friends sur Nintendo Switch. Disponible sur l'eShop au prix de 29,99€, mais également en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous, accompagné d'un descriptif officiel.

"Combattez les méchants en mode 16 bits dans Horgihugh and Friends ! Suite à une guerre sans merci, tous les pays du monde ont décidé de démanteler leurs armes. Lorsque les Gozaréens lancent leur offensive, deux anciens pilotes se rendent compte que leurs fidèles avions de chasse d'antan sont les seuls à pouvoir contrer les puissantes technologies de neutralisation d'armes des extraterrestres. Toute la planète compte désormais sur Hugh et Figaro ! Caractéristiques : Jeu de tir à défilement horizontal mêlant graphismes rétro et un adorable casting d'animaux

6 niveaux exigeants, 13 combats de boss intenses, 2 niveaux de difficulté et un système unique d'amélioration

Contrôlez deux pilotes en même temps pour multiplier vos chances de succès

Illustrations de Kou (Mega Man 2X, Shantae) et musique de Motoaki Furukawa (Gradius II, Metal Gear, Policenauts)"

Source : Nintendo