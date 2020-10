Horace - Les premiers pas d'un robot pas comme les autres en vidéo

Présenté comme un hommage aux jeux des ères 8 et 16 bits, Horace est un jeu de plateformes / aventure atypique signé Paul Helman et Sean Scapelhorn. Proposant un voyage dans divers genres qui ont fait les beaux jours des jeux vidéo dans les années 80-90, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui les premières minutes de gameplay en notre compagnie.

Pour rappel, Horace sortira sur l'eShop de la Nintendo Switch le 21 octobre 2020 au prix de 14,99€

Méticuleusement pensée et conçue par Paul Helman et Sean Scapelhorn - une équipe de deux développeurs vétérans de l'industrie -, Horace est une expérience de jeu unique et inspirante. Le jeu propose plus de 15 heures de plateforme et d'aventures palpitantes, agrémentées d'histoires audacieuses et de références à la pop culture, qui transporteront les nostalgiques dans l'ère classique des jeux en 8 et 16 bits. Des compétences-type inspirées de Metroidvania peuvent être déverrouillées au fur et à mesure de notre progression, tandis qu’une myriade de puzzles et de boss retors mettent les joueurs à rude épreuve.

Horace est une expérience artisanale qui fera passer des rires aux larmes les joueurs pour finalement leur mettre du beaume au coeur et les réconforter à travers un récit touchant rempli de cinématiques, mini-jeux et de secrets à découvrir.