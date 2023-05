Hoppy Hop va bondir mi-juin sur Nintendo Switch

Nouveau titre indépendant développé par Josyan ayant déjà travaillé sur des titres comme Alex Kidd in MW DX, UnderDungeon ou encore Tamiku, nous vous présentons ce jour le jeu Hoppy Hop. Attendu pour le 16 juin sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu qui rappellera aux plus anciens d'entre-nous un certains Q*bert.

Après une sieste paisible, Hoppy est complètement désorienté et ne sait plus comment rentrer à la maison ! Il saute à travers différentes zones en évitant les ennemis, en collectant des bonbons et en mangeant des carottes. Testez vos compétences et affrontez d'autres joueurs sur le tableau de classement mondial.