Homebody - Le nouveau jeu d'horreur signé GameGrumps disponible début juin sur Nintendo Switch

Développé par l'équipe de Youtuber de chez GameGrumps, Homebody se présente comme un titre alliant horreur et puzzle game, le tout dans une ambiance nostalgique. Attendu pour le 1er juin 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Homebody se déroule dans une atmosphère sinistre, inquiétante et nostalgique, avec une narration en boucle qui alimente l'histoire et le gameplay, avec des mystères tissés à travers les puzzles et l'environnement.



Homebody raconte l'histoire d'Emily et de ses amis d'université, qui se sont réunis dans une maison de location isolée pour profiter de la pluie de météorites Perseid. Alors que le groupe d'amis s'efforce de renouer les liens et les amitiés d'antan, les blessures émotionnelles refont surface et les angoisses sociales font qu'Emily se sent isolée et incertaine - jusqu'à ce que l'électricité s'éteigne et que le groupe soit envahi par un sentiment de soulagement. Une fois l'obscurité installée, un mystérieux tueur surgit, éliminant les amis un par un.

Emily tente de survivre ! Aidez-la à trouver un moyen de s'en sortir ou elle restera coincée dans ce cauchemar pour toujours. Résolvez des énigmes, renouez avec vos amis et n'abandonnez pas l'idée de vous échapper de la maison !



Les caractéristiques du jeu Homebody :