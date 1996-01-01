Home Safety Hotline s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch avec Super Rare Games

Sorti initialement en septembre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Home Safety Hotline est un jeu d'horreur vous mettant dans la peau d'un opérateur téléphonique devant aider ses interlocuteurs à se tirer de leurs soucis domestiques. Super Rare Games a révélé avoir signé un partenariat avec Night Signal Entertainment pour proposer Home Safety Hotline en édition physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 7 mai prochain. Les précommandes ouvriront officiellement ce jeudi sur leur boutique en ligne, pour une livraison estimée courant juillet. 4000 copies de la version Switch sont attendues, contre 2000 pour la version PS5.

Nos operateurs sont à votre service et n'attendent qu'à vous donner les réponses dont vous vous avez besoin pour protéger votre maison contre toutes sortes de nuisances et dangers domestiques.

Home Safety Hotline est un simulateur d'opérateur téléphonique, où vous répondez aux appels et les interrogez à propos de ce qu'il se trouve dans leur maison. Feuilletez dans votre catalogue de nuisances & dangers communs, et faites de votre mieux pour devenir un expert en sécurité domestique. Vous serez tenu(e) responsable de toutes les conséquences.

Une nouvelle expérience de Nick Lives, le créateur de NiGHT SIGNAL et A Wonderful Day For Fishing.

Fouillez dans votre grand catalogue d'information de sécurité en faisant usage de la technologie dernier cri des années 90.

Écoutez de la musique originale jazzy lo-fi de David Johnsen pendant que vous mettez les appelants en attente.

Identifiez correctement ce qui se trouve chez vos interlocuteurs, ou laissez-les subir les conséquences.

Apprenez-en plus sur les horreurs inconnues qui peuvent vivre sous votre toit.

''Filtres de Phobies'' - Une option d'accessibilité qui vous permet de désactiver les images en jeu qui peuvent déclencher des phobies communes comme l'arachnophobie et plus.

Un livre d'art à débloquer détaillant le développement du jeu.

INCLUT LE DLC BONUS "Home Safety Hotline: Seasonal Worker"

On est en 1996 et il ne reste que 4 jours avant la Noël. Rebecca, employée saisonnière annuelle de HSH, a été rappelée pour répondre aux appels d'urgence pendant cette période mouvementée (et mortelle) de l'année. De nombreux nouveaux dangers domestiques étranges font surface pendant les fêtes et certains d'entre eux peuvent mettre un terme à tout ce qui se trouve ici-bas et même sous la terre. Bon retour parmi nous au HSH. Nous comptons tous sur toi, Rebecca.

Caractéristiques