Hokko Life - Le Animal Crossing-Like de Wonderscope Games confirmé sur Nintendo Switch

Annoncé initialement sur PC, La simulation de vie Hokko Life signée Team17 et Wonderscope Games vient de confirmer sa sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse. Désormais attendu pour le 27 septembre 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous qui ne sera pas sans vous rappeler un certain Animal Crossing.

À PROPOS DE CE JEU

Hokko Life est un jeu de simulation de communauté chaleureux et débordant de créativité.

Prenez le train en direction de la ville de Hokko, et installez-vous dans votre nouvelle maison !

Ce village silencieux a besoin de vous pour devenir une charmante ville bucolique appréciée de tous. À l'aide de votre marteau et d'un peu de peinture, c'est à vous de créer, construire et décorer les maisons de tous vos nouveaux amis !

Faites preuve de créativité !

Installez-vous dans le vieil atelier poussiéreux, et laissez parlez l'artiste qui sommeille en vous !

Fabriquez des matériaux et combinez-les comme vous le désirez pour créer de nouveaux meubles et objets incroyables pour votre ville. Collectionnez les fleurs, mélangez des peintures et utilisez-les pour créer des papiers peints, des sols et même des vêtements !

Allez-vous créer une collection de meubles au style industriel très urbain, ou un ensemble de papiers peints fleuris aux couleurs vives ? Avec l'atelier à votre entière disposition, vous serez libre de créer un village dont vos habitants seront fiers.

Caractéristiques