Hitman: Absolution débarquera le 13 novembre sur Nintendo Switch

<annoncé dans le courant de l'été, Feral Interactive vient finalement de nous livrer la date de sortie de la version Switch de Hitman: Absolution. Le titre sera ainsi disponible à partir du 13 novembre 2025 , une occasion idéale pour entrer de nouveau dans la peau de l'Agent 47.

Dans une histoire mêlant corruption et confiance mal placée, Hitman: Absolution met en scène l'Agent 47, le tueur à gages original, désormais traqué par l'Agence qu'il servait autrefois. Utilisant ses techniques habituelles de furtivité, de diversion et de déguisement, 47 doit riposter, ne laissant derrière lui aucune trace hormis une série de cadavres...

Les 20 missions de Hitman: Absolution encouragent les joueurs à expérimenter avec l'environnement et à créer des occasions d'éliminer leurs cibles. Avec de nombreuses façons de surmonter chaque défi, le gameplay d'Absolution récompense la créativité et le sens de la mort. Et, avec des scores élevés à battre pour obtenir de meilleures notes de mission, la dernière aventure de 47 offre aux joueurs une grande rejouabilité alors qu'ils cherchent le coup parfait.