HITMAN 3 - Cloud Version - La mission Cible Fugitive, The Drop revient en septembre

Si vous aviez manquez sa distribution initiale et si vous souhaitez du contenu supplémentaire pour HITMAN 3 - Cloud Version, que l'on doit appeler désormais Hitman : World of Assassination, vous serez ravis d'apprendre que la mission Cible fugitive, The Drop avec Dimitri Vegas sera disponible gratuitement du 12 septembre au 14 octobre . Ne manquez pas cette occasion de reprendre le contrôle de l'Agent 47.

Dans cette mission, disponible gratuitement pour tous les joueurs de Hitman : World of Assassination, l'Agent 47 est chargé d'éliminer Alexios Laskardis, un DJ international devenu baron de la drogue, dont l'apparence est calquée sur celle du célèbre DJ Dimitri Vegas.