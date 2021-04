Hitchhiker - A Mystery Game : Levez le pouce et embarquez pour un Road Trip surréaliste

Titre atypique signé Mad About Pandas et édité par Versus Evil, Hitchhiker - A Mystery Game vous propose de suivre le voyage d'un auto-stoppeur amnésique, avançant le long d'une autoroute au fil des rencontre qu'il fait sur la route. Echanger avec vos bienfaiteurs vous permettra d'en apprendre davantage sur vous au fil des kilomètres parcourus, ainsi que votre objectif final.

D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir sa bande-annonce ci-dessous.

Hitchhiker est un jeu d’énigme qui se déroule le long d’une autoroute abandonnée, où vous devrez résoudre des casse-têtes pour en apprendre plus sur votre passé. En tant qu’auto-stoppeur amnésique et ne sachant plus où vous rendre, vous êtes condamné à faire du stop au cœur d’un paysage époustouflant pour retrouver un être cher qui s’est évanoui dans la nature. Des fermiers peu bavards aux serveuses de repos, vos conducteurs ont tous une histoire à raconter. Des indices émergent, des alliances se forment et les apparences sont trompeuses.

Au cours de votre périple, il vous faudra en découvrir plus sur votre passé tout en faisant face aux dangers qui se dressent sur votre route. Hitchhiker est une odyssée en voiture dans laquelle vous plongerez dans l’inconnu pour vous découvrir vous-même.

• Faites du stop à travers des paysages aussi beaux que mystérieux et rencontrez cinq étrangers qui vous feront douter de la réalité de ce qui vous entoure... Et peut-être même changer votre vision du monde.

• Résolvez des énigmes basées sur votre environnement, et faites attention aux indices si vous voulez pouvoir en apprendre plus sur votre passé.

• Les choix que vous ferez en discutant avec vos conducteurs permettront de révéler vos secrets les plus sombres.