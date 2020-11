Le compositeur Hiroki Kikuta (Secret of Mana rejoint l'équipe de développement de Tinkertown

Il semblerait que l'équipe de Headup aime s'entourer de beau monde pour le développement de son premier jeu maison Tinkertown. Dans un dernier communiqué, nous apprenons que le compositeur Hiroki Kikuta, connu pour ses travaux sur Secret of Mana, ou plus récemment Indivisible, a rejoint officiellement les rangs de l'équipe de développement. Ce dernier a également été rejoint par l'artiste en pixel art Misbug, qui s'est occupé de Gunbrick Reloaded.

Venez à Tinkertown - une nouvelle expérience multijoueur rafraîchissante de type bac à sable ! Prenez votre pelle, votre pioche et votre épée et entrez dans les royaumes de Tinkertown. Un endroit magique vous attend, rempli de butin, de danger et de créativité. Construisez votre propre village - des petites cabanes aux impressionnants châteaux et cantons.

Rassemblez des ressources en explorant ce monde généré par la procédure, seul ou avec des amis ! Vous avez besoin d'un défi supplémentaire ? Bien que le monde de surface soit en grande partie pacifique, seuls les explorateurs les plus courageux pénétreront dans les sistres cachots disséminés dans le monde et vaincront les horreurs qui y vivent. Un butin épique attend ceux qui osent affronter le monde souterrain.

Caractéristiques :

▪ Explorez de magnifiques paysages tels que des forêts mystiques, de grands déserts, des montagnes de lave fumante, et bien plus encore.

▪ Créez de nouveaux équipements et devenez un voyou, un guerrier ou un sorcier - ou créez un nouveau chargement et inventez votre propre style de jeu.

▪ Rassemblez des ressources et découvrez de nouvelles choses à construire.

▪ Construisez votre propre habitat, seul ou en ligne avec jusqu'à trois amis.

▪ Descendez dans des donjons de combat et combattez de grands chefs de la pègre.