Hirilun - Un Mirror's Edge monochrome se dévoile sur Nintendo Switch

Sorti de l'imagination de Gone Mad Studios, Hirilun se présente comme un Mirror's Edge monochrome où votre agilité sera de mise pour découvrir les secrets de la Cité des Ombres. Disponible à partir du 15 décembre au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bienvenue à Hirilun, également connue sous le nom de la Cité des Ombres, où seule ton agilité te permettra d'atteindre la gloire. C’est dans cet environnement étrange que tu devrascourir contre la montre pour atteindre ton but.

Chaque niveau te proposera un défi unique avec plusieurs chemins différents, et ce sera à toi de décider lequel est le plus rapide. Saute, sprinte, et glisse à travers la ville, mais utilise tes capacités à bon escient, elles sont limitées.

Garde un œil sur les Power-up disséminés en ville —ils pourraient t’offrir le boost dont tu as besoin.

Fonctionnalités :