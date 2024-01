Highwater - Un voyage narratif atmosphérique s'invite sur Nintendo Switch

Après Golf Club: Nostalgia et The Cub, Demagog Studio continue sur sa lancée en 2024 avec la sortie de son dernier jeu narratif Highwater. Attendu pour le 14 mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Highwater se déroule après qu'une catastrophe climatique ait inondé le monde entier. Rejoignez Nikos et ses amis alors qu'ils tentent de se faufiler à bord d'une fusée vers Mars, tout en explorant des environnements nautiques, en combattant des insurgés et en naviguant en haute mer avec la musique originale de Highwater Pirate Radio en fond sonore. Dans Highwater, les petites victoires, les coups durs et les obstacles bizarres de ce voyage étrange sont plus importants et plus intéressants que la destination espérée.