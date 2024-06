Hidetaka Miyazaki - le papa d'Elden Ring et de Dark Souls - prend exemple sur Satoru Iwata

Hidetaka Miyazaki, le papa d'Elden Ring et de Dark Souls, actuellement président de FromSoftware, vient de partager ses réflexions sur les pratiques de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo. En effet, l'année 2024 est l'une des plus cruelle pour les développeurs et personnes travaillant dans l'industrie puisque celle-ci est touchée par des vagues de licenciements massives. Se positionnant contre cette pratique qui consiste à licencier en masse après des acquisitions, Hidetaka Miyazaki a exprimé son opposition à cette pratique dans un entretien avec le média américain PC Gamer.

Il a en effet expliqué que tant qu'il sera président de From Software, il ne permettra pas de licenciements massifs. Il a souligné que l'entreprise, bien qu'appartenant à la Kadokawa Corporation depuis avril 2014 , jouit d'une certaine indépendance et partage une vision commune avec Kadokawa pour protéger ses employés.

From Software a résisté aux vagues de licenciements, mais a également embauché encore plus de personnel, fort de leurs succès. Le studio a d'ailleurs suffisamment grandi pour pouvoir développer simultanément plusieurs jeux, Armored Core 6 qui a suivi Elden Ring à quelques mois près en est d'ailleurs un bon exemple, tout comme les sorties très proches de Bloodborne et de Dark Souls III. Miyazaki a d'ailleurs profité de cet entretien pour étaler son admiration pour Satoru Iwata, l'ancien président de Nintendo, qu'il a pris en exemple en citant notamment l'une des fois où Satoru Iwata avait choisi de réduire son propre salaire plutôt que de licencier des employés, car les personnes qui craignent de perdre leur emploi ont peur de faire de bonnes choses.

Une preuve de plus que l'héritage de Satoru Iwata perdure encore dans l'industrie toute entière.

