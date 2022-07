Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid "confondu" avec l'assassin de l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe - Kojima Productions réagit

Vendredi 8 juillet , l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été assassiné par balles en pleine rue, lors d'un rassemblement électoral à Nara dans l'ouest du Japon. Sa mort brutale a suscité une immense émotion et une vague de réactions et de condamnations unanimes dans le monde entier. Parmi celles-ci, des publications ont laissé croire que l'assassin de l'ex-Premier ministre n'était autre que... Hideo Kojima, l'illustre créateur de Metal Gear Solid et de Death Stranding. Une absurdité qui est partie, à priori, d'une "blague" publiée sur le forum 4Chan et les réseaux sociaux avant d'être reprise sans recul par plusieurs personnes dont un homme politique français. Depuis, la "fake news" a fait le tour du monde et si Hideo Kojima n'a pas réagi lui-même, Kojima Productions a tout de même publié un message sur ses réseaux pour condamner la rumeur et préciser que le studio se réservait le droit d'intenter une action en justice dans certains cas...

Une histoire édifiante qui nous rappelle à quel point, il est bon de réfléchir avant de relayer des informations surtout lorsque la source est incertaine.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0