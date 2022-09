Hidden Through Time: Definite Edition - Passer au niveau supérieur de la traque d'objets sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de cache cache Hidden Through Time s'apprête à s'offrir une version physique améliorée dénommée Hidden Through Time: Definite Edition. Les joueurs pourront ainsi découvrir le jeu de base accompagné des 5 DLC parus jusqu'à maintenant. Attendu pour le 11 novembre 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans le jeu de base, vous vous retrouverez à l'âge de pierre et vous assisterez au cours de l'histoire en vous frayant un chemin à travers l'Égypte ancienne, le Moyen Âge et l'Ouest sauvage sans foi ni loi, dans des niveaux magnifiques dessinés à la main. L'édition définitive est à acheter absolument car elle propose des aventures plus sauvages et plus exotiques, dans cinq DLC, dont deux sont inédits.

Le DLC Viking Tales vous enverra, vous et Clicky, dans une quête à travers la mythologie nordique pour découvrir tous les trésors cachés et les mythes que les Vikings nous ont cachés.



Au-delà des temples du Mont Fuji, à travers les rizières des collines, des secrets se cachent dans Legends of Japan, où vous vivrez les merveilleux festivals de feux d'artifice et apprendrez les traditions des samouraïs dans leurs dojos.

Dans Roads to Rome, vous entendrez le grondement de l'arène, vous partirez au combat avec les troupes et vous gagnerez la faveur des dieux, tout en découvrant les secrets cachés dans l'architecture étonnante, la mythologie intrigante et les puissants empereurs de Rome !



Traversez les marécages, escaladez les plus hauts sommets et admirez la grandeur de Tenochtitlan. Dévoilez tous les secrets qui se cachent dans le royaume méso-américain le plus puissant de tous les temps dans ce nouveau DLC : Aztec Rituals !

Une image de pirate



Enfin, mettez les voiles pour l'aventure de votre vie : levez l'ancre, levez le vent et traversez les profondeurs de la mer à la recherche de tout ce qui brille et qui vaut de l'or dans le dernier DLC sorti : Trésors du Pirate !

Chaque DLC comprend 10 nouveaux niveaux et propose des tonnes d'objets et de personnages à thème, qui seront disponibles dans l'éditeur de niveaux lors de l'achat ! Dans l'éditeur, vous pouvez créer vos propres niveaux et les partager dans le nuage. Vous pouvez également y découvrir, jouer et évaluer des niveaux créés par d'autres développeurs amateurs du monde entier, et ce sur toutes les plateformes !