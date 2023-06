Hidden Through Time 2: Myths & Magic dévoile sa date de sortie et un nouveau trailer

Si vous avez apprécié le premier Hidden Through Time, sa suite directe dénommée Hidden Through Time 2: Myths & Magic est en approche sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant du mois d'août , nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Cette suite stimulante promet d'emmener les joueurs dans une aventure immersive d'objets cachés comme jamais auparavant. Hidden Through Time 2 : Myths & Magic se distingue par ses graphismes colorés et dessinés à la main, ses décors détaillés et changeants, et met les joueurs au défi de trouver et de collecter des objets cachés tout en les emmenant dans un voyage de découverte à travers les âges.Ceux qui connaissent le titre original seront heureux d'apprendre que de nombreuses nouvelles idées et options/fonctionnalités sont issues des commentaires de la communauté, ce qui en fait un jeu plus grand et plus abouti. L'éditeur, les personnages, la présentation graphique et les thèmes ont été restructurés, ce qui en fait une suite à ne pas manquer.