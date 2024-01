Hidden Through Time 2: Myths & Magic sortira fin janvier sur Nintendo Switch

Sorti en octobre 2023 sur PC, Hidden Through Time 2: Myths & Magic développé par Rogueside Games a eu quelques difficultés à sortir de son trou pour atterrir sur consoles. Finalement le jeu d'objets cachés fera sa sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes à partir du 25 janvier 2024 au prix de 12,49€. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Hidden Through Time 2: Myths & Magic porte le concept bien-aimé des puzzles à objets cachés en 2D vers de nouveaux sommets. Les joueurs se plongeront dans des mondes magnifiquement illustrés et dessinés à la main, inspirés par les mythes, les légendes et le folklore du monde entier. Chaque environnement possède un charme unique et des mystères qui n'attendent que d'être élucidés.

La nouveauté du jeu est la fonction de décalage de la réalité, qui ajoute une dimension supplémentaire à l'exploration des joueurs. Passez du jour à la nuit, de l'été à l'hiver, ... et voyez comment le changement de décor influence les niveaux et les secrets qu'ils cachent.

Caractéristiques principales