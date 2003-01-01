Heroes of Anirea annoncé sur Nintendo Switch 2 - Financement Kickstarter en approche

Les amateurs de Tactical JRPG et de pixel art néo-rétro ont désormais un nouveau titre à surveiller de près. Baptisé Heroes of Anirea et développé par Crossbros, ce projet indépendant se présente comme un RPG tactique au tour par tour misant sur une direction artistique 2.5D entièrement réalisée à la main, ainsi qu’une structure roguelite pensée pour renouveler constamment l’expérience de jeu.

Pensé comme une lettre d’amour aux grands classiques du genre, Heroes of Anirea ambitionne de moderniser la formule avec un gameplay plus nerveux et stratégique. Le titre proposera notamment un système ATB original, la gestion des forces et faiblesses élémentaires, de nombreux équipements personnalisables ainsi qu’un large éventail de compétences uniques à maîtriser. Attendu en 2027 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, le financement Kickstarter débutera très prochainement.

À propos de Heroes of Anirea Heroes of Anirea est un JRPG tactique au tour par tour mêlant progression roguelite et stratégie centrée sur les personnages. Constituez votre escouade parmi un casting varié de héros, chacun disposant de compétences uniques, et découvrez leurs histoires tout en relevant de nouveaux défis. Caractéristiques principales : Une lettre d’amour aux JRPG tactiques au tour par tour : inspiré des classiques du genre, mais repensé avec une vision moderne et dynamique, le jeu propose un système ATB inédit, la gestion des forces et faiblesses élémentaires, un équipement personnalisable ainsi que des compétences uniques.

Une aventure portée par ses héros : avec plus de 20 héros différents, chacun profite de son propre style de jeu et d’une histoire à découvrir. Débloquez de nouveaux alliés et apprenez à exploiter pleinement leurs aptitudes spécifiques.

Une progression roguelite : recrutez des héros, récupérez des objets et décidez du destin de votre groupe au fil de combats exigeants et de choix difficiles.

Un pixel art conçu à la main : plongez dans un univers en pixel art 2.5D où chaque élément visuel a été entièrement réalisé à la main, avec des animations image par image, mêlant décors en pixel art, modèles low-poly et éclairages en temps réel.

Source : Kickstarter