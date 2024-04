Hero's Hour - Le nouveau jeu de stratégie rétro disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un jeu de stratégie au look rétro, Forever Entertainment S.A. vous propose de découvrir Hero's Hour. Disponible ce jeudi 11 avril au prix de 17,99€ sur l'esShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Hero's Hour est un jeu de stratégie au tour par tour qui captive les joueurs avec des batailles tactiques et des mécanismes avancés de construction de royaume. Le jeu offre une expérience riche et gratifiante pour les joueurs occasionnels comme pour les joueurs invétérés. Les joueurs prennent le contrôle d'un royaume, chargé d'explorer un monde vaste et vivant, de construire des villes prospères et d'assembler une armée redoutable pour vaincre tous les ennemis.

Commandez de puissantes armées et dirigez des héros variés : Choisissez parmi 13 factions uniques, chacune avec des forces et des faiblesses distinctes. Construisez une armée massive à partir de plus de 200 types d'unités disponibles et personnalisez votre stratégie grâce à 30 classes de héros, chacune disposant d'un ensemble unique de compétences. Explorez des cartes générées de manière procédurale, pour un défi renouvelé à chaque partie.

Mécanismes au tour par tour : Développez votre ville pour en faire un centre animé. Construisez des bâtiments essentiels pour produire des ressources, recruter des troupes et renforcer vos héros. Gérez votre croissance avec soin, car chaque tour est précieux. Ne traînez pas - explorez, développez et conquérez avant que vos ennemis ne vous submergent.

Un contenu riche, une stratégie profonde : Hero's Hour offre une grande profondeur stratégique. Équipez vos héros d'artefacts et de sorts puissants. Exploitez les capacités uniques de vos unités pour déjouer vos ennemis dans des batailles tactiques en temps réel. Avec des centaines d'unités, de compétences et d'objets à découvrir, la maîtrise prend du temps, mais les récompenses sont immenses.

Caractéristiques du jeu :