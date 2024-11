Heretic's Fork - Devenez le Responsable des Enfers sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un petit jeu atypique sur Nintendo Switch, Heretic's Fork est disponible depuis le 14 novembre au prix de 9,75. Pour tenter d'en apprendre davantage sur ce qui se cache derrière ce titre mystérieux, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Cher candidat,

Merci d'avoir déposé votre candidature pour le poste de responsable des Enfers. Nous sommes ravis de vous ouvrir les portes de ce merveilleux métier et vous réservons un accueil des plus chaleureux. Comme vous le savez certainement, nous souffrons actuellement de problèmes de surpopulation, et nous comptons sur vous pour nous aider à les résoudre.

Votre rôle consistera non seulement à gérer nos résidents actuels, mais également à mettre en œuvre des stratégies novatrices afin de rationaliser nos opérations. Vous aurez pour mission de châtier les pécheurs à l'aide de notre système informatique dernier cri HERETIC'S FORK, développé par DeusVult Inc.

Nous sommes persuadés que vos compétences et votre expertise nous seront extrêmement utiles pour maintenir l'ordre et l'efficacité au sein de notre environnement unique en son genre. Nous avons hâte de vous compter parmi nous et de constater l'impact positif que vous aurez sur notre organisation.

Responsabilités:

Choisissez un démon qui agira en tant que votre subalterne et qui s'occupera de gérer toutes les opérations sur site. Protégez la faille entre la Terre et les Enfers en empêchant toute tentative d'évasion de la part des hérétiques locaux. Châtiez les pécheurs à l'aide de tours monstrueuses qui infligeront des dégâts sacrés, impies et infernaux. Préparez vos stratégies et développez votre puissance à l'aide de notre système de construction de deck. Obtenez d'excellents résultats pour recevoir de nouvelles cartes à ajouter à votre deck. Travaillez et collaborez avec divers services, chacun représentant un des cercles de l'Enfer. Veillez à ce que les pécheurs n'endommagent pas notre propriété en empêchant leur traversée. Obtenez un salaire pour chacun de vos services en fonction du nombre de pécheurs châtiés. Votre succès ne dépend que de vous. Faites partie intégrante de notre équipe conviviale et sympathique, à l'humour plus noir que votre âme.

Bienvenue dans votre damnation éternelle ! Toute entrée est définitive.

DeusVult. Inc

