Here Comes Niko dévoile sa version physique sur Nintendo Switch

Sorti en septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Here Comes Niko développé par Frog Vibesa le droit à une petite promotion en ce mois de septembre 2023. Un partenariat a en effet été signé avec Super Rare Games pour proposer aux joueurs une magnifique édition physique. En tout, ce sont 4000 copies qui seront disponibles en précommande sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 14 Septembre 2023 à 19h00 , et seront réparties de la sorte :

2500 éditions standard

1500 éditions collector

Tadpole Inc. est à la recherche d'employés. Êtes-vous prêt à être leur prochain ami professionnel ?

Dans Here Comes Niko!, le jeu de plateforme 3D confortable pour les personnes fatiguées, vous incarnez Niko voyageant à travers des îles pittoresques. Faites-vous de nouveaux amis, attrapez du poisson, résolvez des énigmes, attrapez des insectes et bien plus encore ! Avec Here Comes Niko! vous êtes prêt pour l'aventure la plus décontractée de votre vie !