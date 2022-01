Hercule Poirot - Microids et Agatha Christie Limited reconduisent leur partenariat pour 2 nouveaux jeux

Si certains ne jurent que par Professeur Layton pour jouer les enquêteurs, d'autres préfèrent vivre les aventures de Hercule Poirot de Agatha Christie. Si Microids a déjà proposé aux joueurs les titres Agatha Christie: The ABC Murders et Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases, l'éditeur Français vient d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec Agatha Christie Limited pour proposer aux joueurs deux jeux supplémentaires issus des aventures de la reine du crime.

Les œuvres d’Agatha Christie sont intemporelles, elles parviennent à captiver les férus d’enquêtes toutes générations confondues. Nous avons hâte de dévoiler le projet sur lequel nous allons travailler.

David Chomard, Directeur de Microids Studio Lyon.

Après une collaboration de près de 10 ans avec Agatha Christie Limited, c’est tout naturellement que nous avons renouvelé ce partenariat à travers cet accord d’édition. Nous sommes honorés de travailler à nouveau ensemble, après le succès d’Agatha Christie: The ABC Murders et Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases.

Alain Milly, Directeur Éditorial chez Microids.