Hercule Poirot dévoile ses premières affaires sur Nintendo Switch

Si vous aimez les histoires d'Agatha Christie et plus spécifiquement les enquêtes d'Hercule Poirot, vous serez heureux d'apprendre qu'un nouveau jeu débarque dès la rentrée sur Nintendo Switch. Nommé Hercule Poirot: The First Cases, le jeu vous invite à découvrir les premières enquêtes du célèbre détective belge alors tout jeune, qui invité à une réception dans un manoir va se retrouver très vite confronter à un meurtre... Pour plus d'infos, retrouvez la présentation du jeu et son trailer ci-dessous.

Hercule Poirot: The First Cases est attendu le 28 septembre sur Nintendo Switch