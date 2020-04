Hello Neighbor adapté en dessin animé

Hello Neighbor est un jeu indépendant atypique qui mélange des éléments d'horreur pure avec des séquences d'infiltration. Le jeu nous invite à diriger un jeune garçon qui tente de percer les secrets que cachent son étrange voisin, Theodore Peterson en pénétrant dans sa maison... Angoissant à souhait et très surprenant, le jeu est disponible sur Nintendo Switch (comme sa préquelle "Hide and Seek"... ) Pas forcément bien noté par la presse en général, le jeu peut compter malgré tout sur une belle communauté de fans (sachant que le titre est passé par une campagne Kickstarter.) De plus, le titre marqué les esprits par son ambiance et ses personnages très bien écrits. Pour autant, on n'aurait pas forcément imaginé que le jeu devienne un jour un dessin animé ! Et c'est pourtant bien le cas !

L'épisode pilote de l'adaptation animée de Hello Neighbor a été mise en ligne ce vendredi avec l'objectif affiché de trouver un accord de distribution pour une série complète. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez cet épisode zéro (en anglais) ci-dessous.

Source : Youtube