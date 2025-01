Hello Kitty Island Adventure s'offre une version physique sur Nintendo Switch

L'icône Hello Kitty est de retour en 2025 avec un nouveau jeu vidéo pour l'occasion ! Hello Kitty Island Adventure est attendu pour le 30 janvier 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch. En parallèle, Sanrio, Sunblink et Maximum Entertainment France viennent de signer un partenariat pour proposer le titre en version physique. Cette édition Deluxe sera disponible à partir du 25 mars 2025 .

Découvrez des lieux paradisiaques dans cette aventure chaleureuse ! Créez votre personnage, votre foyer, et remplissez des missions pour aider Hello Kitty et tous ses adorables amis.

L'édition physique est un ensemble Deluxe contenant plus de 330 objets et récompenses uniques directement sur la cartouche.

À propos de Hello Kitty Island Adventure - Édition Deluxe :

Explore un monde ouvert, rencontre Hello Kitty et ses amis, résous d'anciennes énigmes, prépare de délicieux plats, personnalise ton apparence et ton bungalow, et bien plus encore.

Découvre l'édition Somptueuse, qui inclut Hello Kitty Island Adventure, le jeu de base, et trois packs somptueux qui proposent un début d'aventure boosté et de spectaculaires objets d'événement originaux.

Caractéristiques principales :