Hello Kitty Island Adventure - La version physique est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis fin janvier 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Hello Kitty Island Adventure est enfin disponible en édition physique pour les amateurs de cartouches grâce au partenariat entre Sanrio, Sunblink et Maximum Entertainment France. Une occasion de plus de découvrir cette aventure dont le test est à retrouver dans nos colonnes.

À propos de Hello Kitty Island Adventure - Édition Deluxe :

Explore un monde ouvert, rencontre Hello Kitty et ses amis, résous d'anciennes énigmes, prépare de délicieux plats, personnalise ton apparence et ton bungalow, et bien plus encore.

Découvre l'édition Somptueuse, qui inclut Hello Kitty Island Adventure, le jeu de base, et trois packs somptueux qui proposent un début d'aventure boosté et de spectaculaires objets d'événement originaux.

Caractéristiques principales :

Plus de 80 heures de quêtes émouvantes.

Découvre huit régions uniques, des profondeurs de l'océan jusqu'à une île dans les nuages.

Lie-toi d'amitié avec des personnages emblématiques comme Hello Kitty, l'espiègle Kuromi, et l'adorable Cinnamonroll.

Prépare des gâteaux, cuisine, et fabrique des cadeaux parfaits pour devenir meilleurs amis.

Rénove des bungalows et décore-les pour attirer des personnages encore plus incroyables.

Crée l'avatar parfait, trouve et personnalise des centaines de tenues faites pour toi. Tu pourras également fabriquer et collectionner des meubles pour faire la décoration de tes rêves.

Profite des joies de l'été, des vacances d'hiver et bien d'autres occasions avec un calendrier annuel chargé d'événements. Et n'oublie pas d'organiser des fêtes d'anniversaire pour tes amis.

Résous des casse-tête cachés, attrape des bestioles adorables et jardine pour couvrir le monde de fleurs.

Plonge dans une expérience multijoueur avec ta famille et tes amis du monde réel. Faites équipe pour explorer, obtenir des bonus et prendre de belles photos ensemble.

Contenu de l'édition Deluxe :