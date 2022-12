Hellboy Web of Wyrd - Le semi-démon de retour en jeu vidéo sur Nintendo Switch

Alors que l'on avait plus vu la licence Hellboy sur le devant de la scène depuis un bon moment, Good Shepherd Entertainment et Upstream viennent d'annoncer la sortie d'un tout nouveau jeu dénommé Hellboy Web of Wyrd. Se présentant comme un jeu d'action / aventure rogulite au style graphique original, le titre est actuellement en cours de développement et vous propose un premier aperçu vidéo à découvrir ci-dessous.

Bienvenue à Butterfly House, un manoir mystérieux à la structure perverse dont la géométrie non euclidienne sort tout droit de l’esprit torturé de l’occultiste Pasquale Deneveaux. Son but est d’ouvrir un passage vers le Wyrd, un vaste réseau interdimensionnel composé d'univers merveilleux et effrayants bien au-delà de notre monde. Quand un agent du B.P.R.D disparaît dans le manoir, Hellboy et son équipe d’agents mènent l’enquête pour lever le voile sur les étranges secrets de la bâtisse et de son architecte.

Plongez dans les profondeurs des différents royaumes du Wyrd, qui cachent chacun leur lot de secrets inavoués. Terrassez de puissantes créatures et partez à la recherche de formes divines oubliées et de trésors extraordinaires. Mais attention : un mal ancien se nourrit des confins les plus sombres du Wyrd… et il ne compte pas s’arrêter là.

Hellboy Web of Wyrd en résumé :