Hellboy: Web of Wyrd - Une édition physique collector annoncée sur Nintendo Switch

Avis aux fans des travaux de Mike Mignola, Hellboy: Web of Wyrd est de retour en ce début d'année 2024. Disponible depuis octobre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch entre-autres, le jeu de Upstream Arcade va finalement avoir le droit à une version physique à partir du 3 mai 2024. Cette édition physique collector vient accompagnée d'un artbook de 112 pages richement illustré par le créateur du comics originel Hellboy : Mike Mignola.

À propos de Mike Mignola's Hellboy Web of Wyrd Collector's Edition :

Hellboy Web of Wyrd est un roguelike action aventure doté d'un scénario original créé en partenariat avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur d'Hellboy. Hellboy est envoyé enquêter sur la disparition d'un agent du BPRD et se retrouve plongé dans les profondeurs du Wyrd…

L'édition collector comprend un artbook exclusif de 112 pages présentant les œuvres de Mignola créées pour le jeu vidéo, et elle est livrée avec le jeu physique dans une boîte de collection.