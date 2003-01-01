Helix: Descent N Ascent sortira fin mai sur Nintendo Switch

Nouvelle création du studio indépendant belge Badass Mongoose, Helix: Descent N Ascent se présente comme un jeu d'aventure / puzzle dans un univers monochrome. Attendu pour le 21 mai sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur Steam, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu ci-dessous.

Helix: Descent N Ascent présente un style artistique monochrome qui s'inspire des bandes dessinées indépendantes en noir et blanc des années 1980, des mangas des années 1990 et des bandes dessinées franco-belges des années 1970. Avec la musique atmosphérique de Jim Guthrie (Sword and Sorcery, Nobody Saves The World et Below) qui vient s'ajouter au mélange, cela donne lieu à un voyage artistique inoubliable !