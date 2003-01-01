Helix: Descent N Ascent annoncé sur Nintendo Switch

Création du studio belge Badass Mongoose, Helix: Descent N Ascent se présente comme un jeu puzzle-aventure se déroulant dans un monde monochrome particulièrement intriguant. Une démo du titre est d'ores et déjà disponible sur Steam, et le titre est également annoncé sur Nintendo Switch dans le courant du second trimestre 2026. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Voyagez dans le monde oublié de Helix, là où d’anciens pouvoirs s’éveillent en vous. Combinez vos capacités pour percer les mystères d’une civilisation perdue. Descendez dans les profondeurs, mettez votre esprit à l’épreuve avec des énigmes complexes et remontez à la lumière d’un nouveau jour.