Hela s'offre un nouveau trailer

Après plus de 500.000 ajouts en wishlist pour le jeu Hela, Knights Peak et Windup Games proposent aux joueurs de découvrir un nouveau trailer de leur jeu d'aventure en open world. Pour rappel, le titre est attendu courant 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Au fond, Hela consiste à s'amuser de manière magique et à jouer dans un monde magnifiquement conçu sous les traits d'une souris. Les joueurs peuvent choisir leur propre chemin et progresser à leur rythme, tant dans le récit que dans l'exploration d'un vaste monde plein de secrets. Cette liberté de choix se reflète également dans les options de jeu flexibles : solo, écran partagé avec un ami ou en ligne avec jusqu'à quatre joueurs.