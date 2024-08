Hela - Les créateurs d'Unravel dévoilent leur nouveau titre

C'est à l'occasion de la Gamescom 2024 que Knights Peak et Windup Games ont dévoilé leur partenariat pour proposer aux joueurs Hela. Se présentant comme une aventure en monde ouvert à la troisième personne inspirée du folklore scandinave, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous. Si le jeu est bien annoncé sur consoles, nous n'avons à ce jour aucune confirmation concernant une version dédié à la Nintendo Switch (ou sa future remplaçante).

Hela est un jeu qui cherche à apporter de la joie au fil de l'exploration d'un monde très authentique dont on espère qu'il séduira le grand public par son originalité. Nous voulons donner vie à ce monde ludique et fantastique qui nous entoure, mais aussi proposer une expérience sérieuse et sincère avec une histoire qui impliquera réellement les joueurs.

Martin Sahlin, directeur créatif de Windup Games,​