Heaven Dust Collection - Super Rare Games dévoile une compilation physique des deux titres de la licence sur Nintendo Switch

Vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire les deux jeux de la licence Heaven Dust, et le tout dématérialisé n'est pas votre fort ? Qu'à cela ne tienne, Super Rare Games vient de confirmer la signature d'un partenariat avec One Gruel Studio et indienova pour vous proposer Heaven Dust Collection en version physique sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, cette compilation, limitée à 4000 exemplaires, proposera aux joueurs de jouer à Heaven Dust et Heaven Dust 2 très prochainement.

Les 4000 copies de cette version physique seront officiellement disponibles à l'achat à partir du 2 février à 19h00 heure française sur la boutique en ligne de Super Rare Games.