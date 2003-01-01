Heave Ho 2, le party game coopératif chaotique est disponible sur Nintendo Switch

Le Cartel et Devolver Digital se jettent une nouvelle fois dans l’arène avec Heave Ho 2, la suite du party game à succès Heave Ho, disponible dès maintenant Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 au prix de 9,99 € ! Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Le chaos revient, et cette fois, il est en ligne. Balancez-vous dans de nouveaux mondes merveilleux avec un maximum de 3 amis en ligne ou en local, en coopération ou en mode versus.

Prenez-vous par la main (ou le crâne) pour former une chaine périlleuse se balançant de plateformes en piliers, et au-delà ! Lâchez au mauvais moment et vous vous éclaterez. Mais avec une prise solide et une voltige d’expert, vous atteindrez l’arrivée en parfaite harmonie !

Chaos en ligne

Sans perdre ses racines de jeu canapé, Heave Ho 2 est maintenant disponible en ligne pour la première fois. Attrapez vos amis et lâchez-les dans le vide tout en gardant une distance de sécurité !

Des mondes fous

Voltigez au travers de huit mondes aux thèmes amusants. De l’absence de gravité au chaos culinaire en passant par la guerre médiévale, les ninjas et bien plus encore.

Poussez, tirez, lancez, serrez

Jouez avec de nombreux objets au fil de vos voyages, y compris des pistolets à bouchon, des drones, des vaisseaux, des télésièges, des clés et… des lasers. Évidemment.

Bataille entre amis

Vengez-vous de vos collègues de coop les moins habiles dans un mode versus qui propose une série de défis fous conçus pour générer des débats toujours uniques !