Healer's Quest - Incarnez le Soigneur d'une troupe d'aventuriers pas très futés sur Nintendo Switch

Et si pour une fois, nous vivions une aventure épique dans la peau d'un Soigneur devant faire des pieds et des mains pour maintenir une épique de bourrins pas très futés ? Disponible depuis 2018 sur PC, le RPG de Rablo Games Healer's Quest se prépare enfin à nous faire vivre les déboire d'un Soigneur dans une aventure non dénuée d'humour sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible à partir du 11 février 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

À PROPOS DE CE JEU Lorsque les forces du mal renaissent, seule une équipe de héros peut sauver le monde... Mais quand ces héros ne sont qu’une bande de gros nuls indésirables, il leur faut un soigneur qui assure !



Healer’s Quest est un RPG humoristique dans lequel vous jouez le rôle le plus ingrat de tout l’univers de la fantasy : le Soigneur. Partant à l’aventure avec bande de clampins un peu louches et inexpérimentés – un chevalier autoritaire, un archer aspirant-GrosBill, un sorcier pervers et un barbare râleur – vous devrez maintenir vos alliés en vie en gardant un œil sur vos réserves de mana.



Vos alliés peuvent non seulement succomber à leurs blessures, mais également être victime d’une panoplie d’état anormaux. Il vous faudra agir rapidement et efficacement, car vous serez tenu pour seul responsable en cas d’échec. Si vos alliés passent l’arme à gauche, ils pourront se mettre à bouder dans les combats suivants. Gardez-les de bonne humeur en leur octroyant des soins magiques, en les empêchant de mourir et en ménageant les susceptibilités lors de dialogues interactifs.



Caractéristiques : Maîtrisez 22 sorts différents pour mener votre équipe à la victoire.

Créez votre propre style de jeu en explorant de nombreux arbres de compétences.

Les dialogues changent en fonction de votre karma : Bon, Mauvais ou Victime.

Trouvez du loot et les 100 objets uniques.

Incantez différents type de soins, de buffs et guérissez les états anormaux.

Gardez tout le monde en vie pour éviter que vos alliés ne se mettent à bouder.