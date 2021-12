Heading Out - A Narrative Road Movie Racing Game dérapera sur Nintendo Switch en 2022

Heading Out - A Narrative Road Movie Racing Game s'annonce sur Nintendo Switch, derrière ce nom de jeu à rallonge se cache un jeu de voiture narratif inspiré du road-trip, un voyage qui se fait principalement sur les routes (à pied ou à voiture). Dans ce jeu intégralement en noir et blanc, vous devrez conduire sur les routes des Etats-Unis au volant de puissants bolides et dans des courses-poursuites effrénés.

Le jeu cache cependant un aspect narratif procédural digne d'un rogue-lite et devrait offrir de nombreuses possibilités de rejouabilité, nous pouvons clairement reconnaitre une inspiration du côté de l'excellent Road 96 ce qui n'est pas pour nous déplaire. Heading Out - A Narrative Road Movie Racing Game est attendu en 2022 sur l'eShop, plus d'informations devraient nous parvenir rapidement.