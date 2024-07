HÉ ! VOUS LES VOULIEZ « CES JEUX », HEIN ? EH BIEN, LES VOILÀ ! À VOUS DE JOUER MAINTENANT ! 2 est disponible sur Nintendo Switch

Lorsque vous naviguez sur les réseaux sociaux ou que vous regardez une vidéo sur Youtube, vous arrivez toujours à un moment à tomber sur ces publicités de jeux claqués au sol du genre toucher une cible en faisant des ricochets, ou éliminer des vagues d'ennemis en prenant des portails mathématiques qui boostent ou amenuisent vos stats. Si ces titres vous font de l'œil, sachez qu'un éditeur fou, D3PUBLISHER pour ne pas le citer, a décidé de les compiler et de les proposer à la vente sur Nintendo Switch. Après un premier opus sorti l'année dernière sur l'eShop et dénommé YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM, l'éditeur est de retour avec sa suite directe, qui a eu le droit à une traduction de son titre au passage : HÉ ! VOUS LES VOULIEZ « CES JEUX », HEIN ? EH BIEN, LES VOILÀ ! À VOUS DE JOUER MAINTENANT ! 2. proposé au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Nous avons tous rêvé un jour de pouvoir jouer à une multitude de jeux sans modération. Voilà pourquoi nous avons développé cette collection et ses adorables bonshommes en fil de fer. Alors, jouez autant que le cœur vous en dit ! Remplissez une multitude de missions et triomphez de tous les niveaux du mode Mini-jeux pour débloquer le mode Défi, où vous pourrez rivaliser avec les joueurs du classement mensuel en battant leur score et leur meilleur temps. Dépensez vos pièces au distributeur de capsules pour gagner des prix. Obtenez de nouveaux titres et plaques pour personnaliser votre plaque de nom. Il existe 30 357 000 combinaisons au total ! Alors, laissez libre cours à votre imagination et faites-vous plaisir ! Caractéristiques principales Deuxième opus de la collection de mini-jeux Stickman

Effets visuels 3D adorables et pleins d'humour

Jouez à des mini-jeux familiers sans modération

Défiez les joueurs du monde entier en mode Défis contre tous

Dépensez vos pièces au distributeur de capsules pour obtenir des plaques et des titres

Combinez les plaques et les titres pour créer et personnaliser votre plaque de titre

Découvrez chaque mois la position des joueurs du monde entier dans les derniers classements

Remplissez une multitude de missions pour gagner des récompenses

Source : Nintendo