He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction annoncé sur Nintendo Switch

Si le nom He-Man ne parlera peut-être pas à grand monde, Musclor devrait en revanche raviver la flamme de ceux qui ont grandit dans les années 80. Vous serez ainsi ravis d'apprendre que Mattel et Limited Run Games viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu vidéo dénommé He-Man and the Masters of the Universe™: Dragon Pearl of Destruction. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 28 avril 2026, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu.

Alors qu'Eternia se prépare pour le Festival royal de la lumière, des robots volants attaquent le palais, révélant leur plan diabolique : Skeletor et ses alliés kidnappent le roi Randor et la reine Marlena et volent la Perle du dragon ! Au château de Grayskull, Skeletor draine le pouvoir de la Sorcière dans la Perle, la brisant à travers le royaume et la laissant affaiblie. Nos héros, He-Man, Teela et Man-at-Arms, le poursuivent à travers Eternia dans cette authentique histoire de sabre et de sorcellerie en 16 bits, fruit de 40 ans de travail !

Des combats de boss gigantesques, une distribution importante de personnages et de lieux familiers, des attaques magiques et du POUVOIR ! Faites équipe avec un ami et affrontez l'armée maléfique de Skeletor à travers Eternia dans cette bataille ultime de style arcade, celle que les Maîtres de l'Univers ont toujours méritée !