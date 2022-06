Hazel Sky dévoile sa date de sortie estivale sur Nintendo Switch dans un nouveau trailer

Nouveau-né du studio Coffee Addict et édité par Neon Doctrine, Hazel Sky vient de se dévoiler avec un nouveau trailer mettant en avant sa date de sortie. Il ne nous faudra pas attendre longtemps pour découvrir ce jeu d'aventure puisqu'il sortira officiellement le 20 juillet 2022 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Une aventure sincère sur un jeune ingénieur nommé Shane qui doit affronter les épreuves. Shane doit réussir ces épreuves ou être banni de sa maison dans la ville volante de Gideon. Avec pour seul contact une radio avec sa camarade de stage, Erin, Shane aura besoin d'aide pour réparer les machines volantes cassées et sauter, grimper, se balancer et glisser à travers un monde magnifique et désolé.

Caractéristiques principales