Have a Nice Death - Obtenez toutes les clés pour devenir le meilleur patron de l'au-delà

A quelques jours de la sortie de Have a Nice Death, Magic Design Studios a décidé de mettre les petits plats dans les grands en nous dévoilant une ultime vidéo de gameplay. Cette dernière couvre tous les rudiments du métier pour devenir le meilleur patron de l'au-delà, et réparer la pagaille qui sévit là-bas. Pour rappel, Have a Nice Death sera officiellement disponible le 22 mars 2023 sur Nintendo Switch et les supports concurrents.

Quelles sont les huit choses à retenir sur Have a Nice Death ? Tout d'abord... Have a Nice Death est un roguelike d'action en 2D dans lequel vous incarnez la Mort, PDG et fondateur de Death, Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes dans l'au-delà.

​ Votre rôle en tant que PDG consiste à traverser tous les départements de Death, Incorporated... armé de votre faux pour remettre les employés récalcitrants sur le droit chemin, afin que vous puissiez partir en vacances pour éviter le burnout ! Les départements sont uniques, non seulement parce qu'ils disposent tous d'un thème propre, mais aussi parce qu'ils sont générés de façon procédurale. Chaque étage apportera son lot de surprises, rendant votre partie palpitante et vous obligeant à rester sur le qui-vive... comme une bonne tasse de kafé. La Mort a plus d'un tour dans sa cape. Grâce aux 70 armes et sorts à votre disposition, vous aurez certainement l'outil parfait pour apprendre les bonnes manières à vos Fléaux. Il y a du bon dans la mort. Après chaque tentative, vous recevrez un Bilan de performances qui vous fera gagner des lingots permettant de débloquer des armes uniques, des objets et des améliorations vous aidant à progresser plus facilement. Il y a plus d'un niveau de difficulté. En plus du mode de difficulté par défaut, Crise imminente, le jeu propose un mode pour les débutants, Épanouissement personnel, ainsi que 15 niveaux de difficulté plus élevés pour devenir le PDG ultime. Être le patron a ses avantages. Diriger Death, Incorporated n'est pas de tout repos, mais heureusement, vous avez une pléthore de fonctionnalités utiles : Les malédictions sont des bonus passifs permanents ou des buffs que vous pouvez vous appliquer... mais certaines s'accompagnent d'un malus. Avant de débuter une partie, vous pouvez accepter des contrats vous proposant des défis à relever. Chaque contrat rempli débloquera des bonus instantanés, comme une nouvelle arme ou un sort pour votre run. Pendant les runs, vous pourrez obtenir des objets et des armes au magasin et les améliorer au local technique. Et lorsque vous retournerez à votre bureau, vous pourrez même y installer de nouvelles décorations en parlant à Muriel de la Révérance. Enfin, repassez votre cape, affûtez votre faux, amusez-vous bien et Have a Nice Death !