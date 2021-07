Have a Blast - Nettoyez la galaxie à coups de ricochets sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de partir à la conquête de la galaxie pour éliminer tous vos adversaires en tirant partie au maximum de votre environnement ? Voilà ce que vous proposera Have a Blast, développé par Bojan Endrovski et disponible fin août sur Nintendo Switch. D'ores et déjà disponible en précommande au prix de 11,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif ainsi que le trailer du jeu.

INTRODUCTION

Combattez dans les coins les plus dangereux de la galaxie et utilisez l'environnement à votre avantage. Déjouez vos meilleurs ennemis et réduisez-les en pièces multicolores.

ARÈNES

Combattez à travers la galaxie dans quinze arènes, en attendant les nouvelles prévues. Astéroïdes, comètes glacées, monstres mythiques et engins bizarres. Planifiez votre itinéraire avant la bataille. Dans chaque arène, vous ferez face à toutes sortes de dangers, que vous pourrez utiliser à votre avantage pour gagner.

VAISSEAUX

Dans Have a Blast, tous les vaisseaux sont petits et maniables, ce qui vous permet de naviguer facilement dans les arènes les plus animées. Chacun des cinq vaisseaux possède une capacité unique et puissante, nécessitant une approche légèrement différente. Mais même les attaques les plus fortes peuvent être contrées, et il n'est jamais trop tard pour faire pencher la balance de votre côté.

MODES DE JEU

- Match à mort : le dernier pilote survivant remporte la manche. Soyez le premier à remporter cinq manches pour gagner la partie.

- Match par équipe : toute combinaison de joueurs est possible dans ce mode par équipe. L'occasion parfaite de renforcer certaines amitiés... et d'en ruiner d'autres.

- Mothership : gardez votre vaisseau mère en sécurité et il vous fournira santé, munitions et protection. Si vous le perdez, vous ne ferez pas long feu.

- Défis : Essayez tous les vaisseaux et tous les environnements en surmontant des défis spécifiques contre l'ordinateur.

BOTS

Ajoutez des bots à n'importe quelle partie. Dirigés par une IA performante, ils peuvent représenter un vrai défi quand vos amis ne sont pas là. Vous pouvez aussi les utiliser pour ajouter de l'intensité à vos parties. Si l'IA devient frustrante ou trop facile, vous pouvez ajuster la difficulté dans le menu à tout moment.

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS APPRÉCIEREZ NOTRE JEU D'ARCADE AU STYLE RÉTRO-MODERNE !