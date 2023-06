Hauntii - Une nouvelle aventure atmosphérique attendue pour 2024

L'éditeur Firestoke Games et le développeur Moonloop Games viennent de présenter leur dernier projet en date : Hauntii. Attendu pour le courant de l'année 2024, nous n'avons pas encore de certitude concernant l'existence de la version Nintendo Switch. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.

Hauntii est une aventure séduisante construite autour d'une mécanique de hantise créative qui vous permet de posséder l'environnement et les créatures qui l'habitent. Une fois que vous avez pris le contrôle, vous pouvez affronter des ennemis en utilisant les capacités spéciales des habitants de Hauntii et trouver des solutions ingénieuses pour surmonter les nombreux défis qui parsèment le monde enchanteur de Hauntii. Vous serez possédé par un mélange captivant d'exploration, de résolution d'énigmes et de tir au twin-stick, le tout dans un monde magnifique créé à la main et peuplé de personnages charmants, et soutenu par un mystère fantomatique qui vous fera plonger au plus profond de votre passé.