Hauntii confirme sa sortie pour le mois de mai sur Nintendo Switch

L'éditeur Firestoke Games et le développeur Moonloop Games viennent de fournir de nouvelles informations concernant leur dernier projet en date : Hauntii. C'est à l'occasion du Future Game Show que nous avons pu avoir confirmation que cette aventure atmosphérique sera disponible à partir du 23 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrent. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Prenez le contrôle d'ennemis, de rochers, d'arbres, d'insectes et bien plus encore grâce à la mécanique de hantise, puis utilisez les capacités spéciales des habitants de Hauntii pour trouver des solutions ingénieuses afin de surmonter les nombreux défis qui parsèment le monde enchanteur du jeu. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez une foule de personnages charmants et pleins de personnalité qui vous donneront un aperçu de la mythologie du jeu, vous combattrez des ennemis à l'aide de la mécanique de tir à deux bâtons et vous plongerez dans un mystère fantomatique qui vous fera plonger au plus profond de votre passé.

Hauntii se déroule dans l'Eternité, un lieu qui existe en dehors de l'espace, où toutes les âmes finissent par aboutir. Aucun fantôme ne peut vraiment mourir dans l'Eternité, mais tous peuvent être égarés, corrompus en des versions infernales de leur ancien moi. Une mystérieuse race de créatures lumineuses, connues sous le nom d'Éterniens, guide les âmes perdues vers une inquiétante tour centrale où elles semblent s'élever vers un plan supérieur. Ils ressemblent à des anges, mais personne ne sait vraiment qui ils sont, ni d'où ils viennent. Pourrez-vous vous rendre jusqu'à la tour ? Pouvez-vous résoudre le mystère des Eterniens ? Pourrez-vous décoder votre propre passé ?