Hauma - A Detective Noir Story - Un nouveau Visual Novel en approche sur Nintendo Switch

Le développeur SenAm et Assemble Entertainment viennent d'annoncer la sortie prochaine de leur nouveau Visual Novel : Hauma - A Detective Noir Story. Attendu pour le 11 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Hauma ne se résume pas à une histoire intrigante, les joueurs devront également résoudre des puzzles et des énigmes tout en construisant un tableau mental qui permet à Judith de faire des déductions dans le cadre de l'enquête et qui sert également d'inventaire contenant tous les objets et les pensées de Judith. Hauma est entièrement interprété par des voix, avec une histoire qui poussera les joueurs à découvrir les secrets les plus sombres des bas-fonds de la ville. Caractéristiques principales Plus qu'un simple coup d'œil : Embarquez pour un voyage de déduction et d'intrigue, découvrez les secrets de l'élite corrompue de Munich et reconstituez le puzzle de la conspiration qui s'y cache.

: Embarquez pour un voyage de déduction et d'intrigue, découvrez les secrets de l'élite corrompue de Munich et reconstituez le puzzle de la conspiration qui s'y cache. Entrez dans le palais de l'esprit : Familiarisez-vous avec le mindboard, un inventaire innovant d'objets et de pensées interconnectés qui, lorsqu'ils sont correctement assemblés, permettent de découvrir des indices et d'élucider des mystères.

: Familiarisez-vous avec le mindboard, un inventaire innovant d'objets et de pensées interconnectés qui, lorsqu'ils sont correctement assemblés, permettent de découvrir des indices et d'élucider des mystères. Tirez vos propres conclusions : Utilisez des mécanismes d'enquête captivants, y compris une variété de puzzles et de dialogues difficiles.

: Utilisez des mécanismes d'enquête captivants, y compris une variété de puzzles et de dialogues difficiles. Une histoire inspirée de la bande dessinée : Présenté dans un style graphique vibrant, Hauma vous plonge visuellement dans une histoire captivante et ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas déniché la moindre conspiration.

: Présenté dans un style graphique vibrant, Hauma vous plonge visuellement dans une histoire captivante et ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas déniché la moindre conspiration. Écoutez-moi : Hauma propose une aventure cinématographique entièrement vocale avec un casting varié et des personnages évocateurs.