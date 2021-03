Hatsune Miku Logic Paint S s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch

Si nous sommes habitués à retrouver Hatsune Miku ainsi que ses camarades Vocaloids dans des prestations musicales, la petite trouve de chanteur s'est aussi démarquée avec la sortie d'un jeu picross-like dénommé Hatsune Miku Logic Paint -MIKULOGI-. Annoncé à la surprise générale, une version améliorée dénommée Hatsune Miku Logic Paint S vient tout juste d'atterrir sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Actuellement proposé au prix de 9€ (contre 12€), Hatsune Miku Logic Paint S vous propose de résoudre plus de 350 puzzles et de débloquer divers artworks et musiques au fil de votre progression. Nous vous ferons parvenir prochainement une vidéo de gameplay du jeu.

Source : Nintendo