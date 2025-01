Hatsune Miku - La Vocaloid à l'honneur de la Saison 7 Fortnite Festival

Il n'y a pas à dire, tout le monde est sur Fortnite, même les icônes vocaloid comme Hatsune Miku. Attrapez vos poireaux phosphorescents, la chanteuse virtuelle aux cheveux turquoise est l'icône de la saison 7 de Fortnite Festival qui commence avec la v33.20 le 14 janvier et se termine le 8 avril 2025 .

Récompenses Premium

Les joueurs vont pouvoir obtenir le Passe Musique pour 1 400 V-Bucks, ou l'obtenir via le Club de Fortnite. Ils pourront ainsi débloquer immédiatement la tenue iconique Hatsune Miku Neko (cette tenue a également un style LEGO pour des expériences LEGO !). À la fin du Passe Musique se trouve le style Fluo Hatsune Miku de Hatsune Miku Neko, inspiré par Terreur Fluo et le lama de ravitaillement de Fortnite Battle Royale.

Il faudra montrer à la foule à quoi ressemble l'avenir de la musique avec le Keytar Neko Miku et illuminer la scène avec la Guitare de Neko Miku. Envie de changer de couleur ? Les joueuses et joueurs du monde entier pourront essayer le violet au lieu du rose avec le style déverouillable Fluo du Keytar de Miku Neko.

Hatsune Miku s'est produite dans certains des plus grands festivals de musique au monde, et maintenant ses morceaux les plus emblématiques arrivent sur la scène du festival. Les joueurs vont pouvoir débloquer la piste musicale M@GICAL☆CURE! LOVE ♥ SHOT! avec Hatsune Miku de SAWTOWNE dans les dernières récompenses du Passe.

Nouveau mode local Multijoueur

Le lancement de la saison 7 du festival s'accompagne d’un nouveau mode multijoueur local sur PlayStation et Xbox ! Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer ensemble sur une même console lors d'une session locale sur la scène principale de Fortnite Festival. Tous les joueurs doivent former un groupe dans le salon puis entrer ensemble sur la scène principale.