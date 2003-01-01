Hasbro Games Junior Collection - Les jeux de société sont de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Outright Games, en partenariat avec Hasbro, Inc., vient d’annoncer Hasbro Games Junior Collection, un nouveau titre regroupant quelques-uns des plus grands jeux de société familiaux. Dans cette collection réunissant Monopoly Junior, Cluedo Junior et Destin Junior, les joueurs pourront vivre dès le 6 novembre 2026 une expérience interactive idéale pour toute la famille sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

En offrant à ces grands classiques un nouvel écrin numérique, Hasbro Games™ Junior Collection promet aux joueurs des heures et des heures d’amusement, de défis interactifs et de récompenses dans des environnements hauts en couleur. Conçue pour toute la famille, la collection saura satisfaire aussi bien les néophytes que les fans de longue date, qui partageront avec plaisir leurs jeux préférés.

Accessible et simple d’accès, la collection offre des règles simplifiées et intuitives qui s’adaptent à tous les niveaux. Grâce à des avatars personnalisables, des tenues à débloquer et une progression sur les trois jeux disponibles (Monopoly Junior, Cluedo Junior et Destin Junior), le titre propose des mécaniques innovantes et, en mode multijoueur coopératif à quatre joueurs, apporte une toute nouvelle dimension aux soirées en famille.

Chaque jeu offre un style différent : dans Monopoly Junior, lancez les dés, avancez sur le plateau et achetez des terrains ; dans Cluedo Junior, jouez les détectives en herbe et suivez les indices pour résoudre le mystère ; dans Destin Junior, tournez la roue et partez en exploration pour récupérer des étoiles. Relevez des défis passionnants, obtenez des récompenses et vivez des moments interactifs pour un plaisir toujours renouvelé.