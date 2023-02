Harmony: The Fall of Reverie - Une aventure narrative unique prévue pour juin sur Nintendo Switch

Dévoilé à l'occasion du dernier Nintendo Direct, Harmony: The Fall of Reverie signé DON'T NOD nous propose de vivre une aventure narrative unique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant du mois de juin 2023, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous, ainsi qu'un descriptif complet.

Dans un futur proche...

MK, une mégacorporation, utilise son influence pour contrôler la population de la ville méditerranéenne d'Alma.

Après plusieurs années passées à l'étranger, Polly est de retour dans l'espoir de retrouver sa mère disparue. Elle s'aperçoit rapidement que tout a changé, pour le pire. Polly ne tarde pas à découvrir qu’elle dispose d’un don de clairvoyance qui la lie à Rêverie, le monde régi par les divinités qui représentent les Aspirations de l'humanité : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. Dans ce monde, Polly devient Harmonie, une déesse dotée du pouvoir de choisir l’Aspiration qui devra régner sur Rêverie. L’équilibre entre le monde des divinités et le nôtre est délicat et se fragilise de plus en plus. C'est à vous, en tant qu'Harmonie et Polly, de rétablir cet équilibre.

Le destin de l’humanité est en jeu. À quelle destinée aspirez-vous ?

Une mécanique narrative unique

Chaque action, en tant que Polly ou Harmonie, affectera les deux mondes et ouvrira différents embranchements narratifs. Les joueuses et joueurs peuvent voir l'avenir grâce à la Mantique, à la fois plateau de jeu et représentation visuelle du don de clairvoyance de Polly. Explorez les conséquences des choix qui s’offrent à vous et décidez du sort de l'humanité. Cette mécanique narrative unique offrira une forte rejouabilité aux joueuses et joueurs !